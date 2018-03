De 3 van Ward: Franse komedie, operadiva en bestbetaalde actrice ter wereld

Analyse Flip Feyten Was operadiva Maria Callas een wispelturige feeks?

De interessante spionnagethriller "Red sparrow" vertelt het verhaal van een jonge balletdanseres in Rusland, gespeeld door Jennifer Lawrence, die na een tragisch ongeval niet meer kan dansen. Ze raakt verstrikt in het web van haar verraderlijke oom, gespeeld door Matthias Schoenaerts, die haar dwingt om een opleiding tot spion te volgen. Ze moet in een mysterieuze school verleidingstechnieken leren en een soort prostituee worden om spion te worden voor de Russische staat.

Het is een psychoseksuele thriller die een beetje lang is en soms wat babbelziek, met meer praatscènes dan actiescènes maar dat maakt het allemaal des te interessanter. De samenwerking tussen Jennifer Lawrence en Matthias Schoenaerts werkt heel goed op het scherm. Deze verrassend serieuze thriller is een aanrader.

Deze week komt ook de Franse klucht "La Ch'tite famille" uit, het vervolg op de succeskomedie "Bienvenue chez les Ch'tis". We vragen ons af of daar iemand op zit te wachten.

De documentaire "Maria by Callas" bevat dan weer heel veel uniek beeldmateriaal van de operadiva Maria Callas.