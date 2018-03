Coely en Viviane De Muynck bekroond met "Ultima" cultuurprijs

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft vanavond de Ultimas uitgereikt in de Antwerpse Stadschouwburg. De avond werd in goede banen geleid door Kirsten Lemaire en Erhan Demrici. De Vlaamse minister van Cultuur reikt sinds 2003 elk jaar prijzen uit om toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen in de bloemetjes te zetten.

De Ultima's gaan de deur uit in 12 categorieën: muziek, algemene culturele verdienste, film, beeldende kunst, lokaal cultuurbeleid, podiumkunsten, amateurkunsten, vormgeving, cultureel ondernemerschap, sociaal-cultureel volwassenwerk, letteren en roerend erfgoed.

De hoofdprijs van de avond was voor actrice Viviane De Muynck. Zij ging aan de haal met de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. De jury omschrijft haar als "la grande dame van het toneel in de Lage Landen" en "bewondert haar vakmanschap en haar voldragen jarenlange carrière." De Muynck was vooral blij met het compliment dat haar werk "de ziel van een kunstenaar uitademt". Volgens minister Gatz mocht de prijs nu echt wel komen.

In de categorie Muziek was het rapster Coely die in de prijzen viel. Na haar zegetocht op de MIA's (de Vlaamse muziekprijzen) van dit jaar valt de zangeres wederom in de prijzen. Volgens de jury "brengt ze rap én soul met een natuurlijke flow zoals we dat in ons land nog niet eerder zagen." en werd ze gelauwerd omwille van haar "energetische live performances en down to earth attitude".

Kunstenaar Philippe van Snick mocht juichen in de categorie Beeldende kunst. Van Snick, die ook het kunstwerk van het nieuwe VRT-gebouw zal ontwerpen viel in de prijzen wegens zijn "gereduceerde, abstracte vormentaal die ook in onze huidige gemediatiseerde en gedigitaliseerde beeldcultuur relevant blijft".

Filmmaker Johan Grimonpez won in de categorie Film. De regisseur bekend van o.a. "Shadow world" en "Double take" "overstijgt volgens de jury de grenzen van het medium film".

In de categorie letteren was het dichteres Miriam Van Hee die in de prijzen viel. "Ze heeft een scherp oog voor de kleine bijzonderheden die ons in het dagelijkse leven dreigen te ontglippen" aldus de jury.

Verdere winnaars van een Ultima:

Podiumkunsten: Moussem Nomadisch Kunstencentrum



Lokaal Cultuurbeleid: Opgewekt Tienen

Amateurkunsten: Gent Bougement

Cultureel Ondernemerschap: Paul Schyvens

Sociaal-Cultureel Volwassenwerk: Femma

Roerend Erfgoed: Museum Plantin-Moretus

Vormgeving: Gijs Van Vaerenbergh

Nieuw voor deze editie was de uitreiking van de BILL Award voor jong, creatief, ondernemend talent. Die award ging naar Carla Swerts, illustrator en artistiek docent. Zij ontving een geldprijs van 1.000 euro om te investeren in een volgend project, professionele coaching en ondersteuning om haar carrière verder te ontwikkelen.

De winnaars krijgen een bronzen beeld van kunstenaar Philip Aguirre, getiteld "La ultima isla". Daarnaast ontvangen de laureaten een geldbedrag van 10.000 euro. Vivane De Muynck kreeg met haar Ultima Algemene Culturele verdienste zelfs 20.000 euro. Naar aanleiding van de Ultimas heeft Coely het Instagram-account van VRT NWS overgenomen, waarop ze tot aan het einde van de show haar Instastory's heeft gepubliceerd.