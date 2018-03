Dieselauto's bannen? Duitse steden mogen het voortaan

De hoogste administratieve rechtbank van Duitsland, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, weigert nu om de beslissingen van de lagere rechtbanken terug te draaien. Dit is een tegenvaller voor de Duitse autosector, want de uitspraak stelt de toekomst van dieselwagens in het land in vraag. De uitspraak schept bovendien een precedent voor tientallen steden die ook niet aan de luchtvervuilingsnormen voldoen.

Gezondheid primeert

De rechtbanken in Stuttgart en Düsseldorf hadden geoordeeld dat een verbod op dieselwagens in de binnensteden de beste manier is om de vervuiling snel aan te pakken en de EU-normen te halen. Geen enkel andere voorstel zou de lucht sneller properder maken, luidde het. De zaak was aanvankelijk aangespannen door milieuorganisatie Deutschen Umwelthilfe omdat de grenswaarden voor stikstofdioxide in de steden overschreden werden. Stuttgart en Düsseldorf gingen in hoger beroep tegen de uitspraken van de lokale rechtbanken, maar zij halen nu bakzeil bij het hoogste Duitse gerechtshof.

Duidelijk signaal

Het hoofd van Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, noemt de uitspraak een duidelijk signaal voor de federale regering. "Ik denk dat het vandaag een grote dag is voor propere lucht in Duitsland." De Duitse regering is altijd tegen een verbod geweest, omdat ze de vele dieselrijders in Duitsland niet voor het hoofd wil stoten. De regering moet voor Jürgen Resch nu snel een duidelijke regeling uitwerken en de "frauduleuze" auto-industrie moet vuile dieselwagens met een functionerende zuivering uitrusten. De uitspraak betekent namelijk niet dat de steden nu meteen oude dieselauto's moeten bannen, maar ze kunnen er wel toe worden gedwongen, zij het gefaseerd en met uitzonderingen.