Er komt een nieuw Lottobiljet en u zult dubbel zoveel kans hebben om te winnen

Nu is de winstkans bij Lotto 1 op 25, maar bij de "Nieuwe Lotto" wordt dat 1 op 11. Het percentage van de winst dat naar de Lotto-spelers terugvloeit neemt ook toe, van 49 naar iets meer dan 55 procent.



Voorts stijgen de winstbedragen in de rangen zeven en acht met een vierde. Concreet wil dat zeggen dat je in rang zeven 6,25 euro wint, waar dat nu 5 euro is. In rang acht win je in plaats van 3 euro 3,75 euro. Er komt ook een nieuwe winstrang, rang negen, met een winstbedrag dat gelijk is aan de prijs van één Lotto-speelcombinatie, namelijk 1,25 euro. De prijs van één speelcombinatie werd met 0,25 euro verhoogd.