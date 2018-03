Europa in de greep van een koudegolf

Niet alleen bij ons is het bar koud: grote delen van het continent kreunen ook al dagen onder de koude. In verschillende landen zijn al mensen omgekomen door de kou: negen in Polen, drie daklozen in Frankrijk, vier mensen in Litouwen, twee in Roemenië onder wie een 83-jarige vrouw waarvan het ondergesneeuwde lichaam op straat werd teruggevonden en een dakloze in Italië.

Dus ook Zuid-Europa blijft niet gespaard. In Italië heeft zware sneeuwval naast Rome ook Napels lamgelegd. De scholen aan de voet van de Vesuvius zijn vandaag dicht gebleven en vele treinen staan er stil in de stations. Het weer hinderde ook het luchtverkeer van en naar Napels.

Hoewel de sneeuw in Rome voor een groot deel is gesmolten, blijft de situatie in de Italiaanse hoofdstad chaotisch. Temperaturen onder nul hadden de natte sneeuw in de loop van de nacht tot gevaarlijke ijspistes omgetoverd. Alle schoolkinderen kregen een dag extra vrij.

Komende nacht kan het nog kouder worden. Nadat de koudegolf in het weekeinde het noorden van het land had getroffen, is die nu in heel het land doorgedrongen. Sneeuw in het noorden van Italië is niet ongewoon, maar in het zuiden en aan de kusten is dat eerder een zeldzaam fenomeen.