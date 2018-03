Geen link tussen schutter in Florida en paramilitaire organisatie

Verschillende media berichtten dat Cruz banden zou hebben met de Republic of Florida. Jordan Jereb, voorzitter van de racistische organisatie, verklaarde aanvankelijk aan de pers dat Nikolas één keer had meegetraind maar dat hij hem niet persoonlijk kende.

Dit verhaal werd later in twijfel getrokken door het lokale politiekorps. De Amerikaanse krant Democratische Tallahassee schreef: “De bronnen van de lokale politie van Leon County vertelden de “Tallahassee Democrat” dat zij geen informatie konden vinden die Cruz aan de Republiek of Florida verbond, zoals beweerd werd door de zelfverklaarde leider, Jordan Jereb.”

Toen de politie hem een aantal keren probeerde te bellen, antwoordde Jereb niet. Later verklaarde hij in een bericht dat er geen enkele link is tussen Cruz en de Republic of Florida (ROF). Er zou een misverstand ontstaan zijn omdat de organisatie verschillende leden heeft die Nicholas heten.

“Ik kreeg een hoop tegenstrijdige informatie en ik heb al twee dagen niet geslapen. Als ze mij dan bellen en ze stellen me ja-neevragen, kunnen ze gemakkelijk mijn woorden verdraaien.”

Jereb is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van een “prank”, een grap op online forums zoals Twitter. De “prank” zou gepost zijn op 4chan. Dat is een Engelstalig forum waarop iedereen anoniem berichten en afbeeldingen kan plaatsen.

Op dat forum zouden zelfverklaarde leden van ROF geschreven hebben dat schutter Nicholas Cruz een lid was van de organisatie. Toen een antisemitische organisatie naar Jereb belde om het verhaal te checken, bevestigde hij dat Cruz met hen getraind had. Maar achteraf blijkt dus dat hij zich vergist had en in een val is gelopen van internet-trollen.