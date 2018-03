Gezocht: nieuwe lichting chefs voor Jong Keukengeweld

Het initiatief Jong Keukengeweld, jongeren die koken voor jongeren, bestaat intussen 10 jaar. "Deze jonge topchefs moeten de hele wereld verleiden om naar gastronomisch Vlaanderen af te zakken", zegt Toerisme Vlaanderen. "Door in binnen- en buitenland uit te pakken met deze jonge culinaire toptalenten wil Toerisme Vlaanderen de toeristische bestemming Vlaanderen nog meer op de culinaire wereldkaart zetten en de hele wereld letterlijk en figuurlijk laten proeven van onze bestemming", zegt woordvoerder Stef Gits.

Cultuur & Media Jonge topchefs vallen in de smaak bij de jeugd

De chefs moeten in hun restaurant ook minstens een driegangenmenu aanbieden met wijnen, bieren en water aan maximaal 59 euro. Dit menu wordt tijdens de jongerenactie van Jong Keukengeweld, telkens in oktober en in maart, geserveerd aan jongeren van 18 tot en met 30 jaar.

"De geselecteerde chefs kunnen meewerken aan de internationale acties van Toerisme Vlaanderen maar ook aan acties in eigen land, telkens onder de noemer van één campagne", aldus nog Toerisme Vlaanderen.

Een vakjury brengt alle kandidaat-chefs de komende maanden een anoniem bezoek en beoordeelt hun culinaire prestaties. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) maakt dan op 10 september de nieuwe lichting chefs bekend.