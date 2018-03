Hevige brand verwoest huis en apotheek in Westende

De brand brak even na de middag uit in de keuken van een huis in de Meeuwenlaan in Westende-Bad (deelgemeente van Middelkerke). De bewoonster was aan het koken, maar moest even naar het toilet. Toen ze terugkwam stond de keuken volledig in brand. De vrouw probeerde de brand zelf nog te blussen, maar het vuur spreidde zich razendsnel uit naar de verschillende verdiepingen van het huis. Op de benedenverdieping ligt een apotheek.

Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. Zij hadden heel wat moeite om het vuur te blussen omdat de brandlast op de bovenste verdieping groot was. Daar lag heel wat papier en kledij. De brandweer moest gaten in het dak maken om de brand te bestrijden. De vrouw werd door de rook bevangen en naar het ziekenhuis gevoerd. Het huis en de apotheek zijn volledig vernield. De aanpalende huizen bleven gevrijwaard.