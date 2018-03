Hinder op het spoor en bij De Lijn blijft vanavond al bij al beperkt

NMBS

In het noorden van het land rijden ruim twee op de drie treinen. Vanuit Brussel richting Gent of Antwerpen gaat het om 70 procent van de treinen, tussen Antwerpen en Gent om 60 procent en tussen Gent en de kust is dat 50 procent. Ook in Wallonië is de situatie op het spoornet verbeterd. Daar is sprake van iets minder dan twee op de drie treinen die rijden, aldus een woordvoerder van de NMBS. Check de laatste stand van zaken op de NMBS-website .

MIVB

De Lijn

Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn meldt in heel Vlaanderen beperkte hinder, al verschilt de situatie sterk van regio tot regio. In de stad Antwerpen rijdt 40 procent van de buschauffeurs. Bij de tramchauffeurs is er ongeveer 60 procent uitgereden. In de rest van de provincie gaat het om ongeveer 70 procent. In Limburg rijdt momenteel iets minder dan 90 procent van de bussen, net als in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen trouwens.



Wat de kusttrams betreft rijdt ongeveer de helft van de voertuigen. Voorts meldt De Lijn onder andere een verstoorde dienstverlening in Gent en op de stadsnetten van Sint-Niklaas en Aalst. Voor gedetailleerde informatie kunnen reizigers terecht op de website van de maatschappij.