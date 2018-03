Ivanka Trump: "Ongepast om aan dochter te vragen of ze beschuldigingen aan adres van haar vader gelooft"

De beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van president Trump dateren al van in de verkiezingsperiode in de herfst van 2016. Toen dook een geluidsopname op waarin Trump zich denigrerend uitliet over vrouwen ("And when you're a star, they let you do it, you can do anything... grab them by the pussy"). Trump heeft de beschuldigingen die daarop volgden steeds afgedaan als "verzonnen verhalen". Ivanka Trump werkt als adviseur van haar vader in het Witte Huis.