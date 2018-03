Kasteel van Rubens in Elewijt staat te koop

Het gaat niet zomaar om een landgoed, maar wel om Het Steen waar niemand minder dan Peter Paul Rubens van 1635 tot zijn dood in 1640 samen met zijn piepjonge echtgenote Helena Fourment woonde. Hij verbouwde het tot een luxueuze residentie in renaissancestijl.

Een residentie in zandsteen met 6 slaapkamers en een kapel, een villa met 4 slaapkamers, een torencomplex met ruimte voor 4 wagens, een slotgracht en een ophaalbrug, dit alles met 889 vierkante meter aan woonruimte op een perceel van 8 hectare: dat staat momenteel te koop in Elewijt, een deelgemeente van Zemst in Vlaams-Brabant.

Mechelen

Oorspronkelijk moest het kasteel Vilvoorde en het hertogdom Brabant tegen aanvallen uit Mechelen beschermen, later diende het als uitvalsbasis om over die laatste stad te regeren. In de 19e eeuw raakten de gebouwen in verval.

Al in de tijd van Rubens had het kasteel een roemrijke geschiedenis. De oorsprong van het gebouw gaat terug tot 1304. Op dat moment was het een van de eerste constructies in steen in de streek, vandaar de naam Het Steen.

Onderhoudskosten

De huidige eigenaar kreeg het kasteel in 1954 in handen en heeft het sindsdien stelselmatig verbouwd. In 2009 kreeg het de status van erfgoed. Nu staat het te koop voor 4 miljoen euro en dat is nog maar het begin. In een gesprek met het persagentschap Bloomberg waarschuwt "kasteelexpert" Christoph von Schenck van Engel & Völkers dat de onderhoudskosten tot 100.000 euro per jaar kunnen oplopen.

De nieuwe eigenaar kan wel opscheppen over het feit dat Rubens Het Steen op verschillende van zijn schilderijen afbeeldde, zoals op "Landschap met de toren van het kasteel Steen" en "A view of Het Steen in the early morning". Dat laatste werk uit 1636 hangt in The National Gallery in Londen (zie afbeelding onder).

