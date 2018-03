Kasteelmoord: "Pierre Serry was een puppet on a string"

Volgens zijn advocaat Walter Damen was Pierre Serry niet meer dan een "puppet on a string". "Het was André Gyselbrecht die besliste wat hij moest doen", zegt Damen.

Pierre Serry was niet meer dan een reisgids die de Nederlandse huurmoordenaars hielp om de weg naar het kasteel te vinden Kris Vincke, advocaat Pierre Serry

Ook zijn tweede advocaat Kris Vincke vindt dat de rol van Pierre Serry in dit dossier fel overschat is. “Hij was niet meer dan een facteur, de reisgids die de Nederlandse huurmoordenaars hielp om de weg naar het kasteel te vinden.” “Ik mis de rede in de vordering van het openbaar ministerie”, gaat Vincke verder. “26 jaar gevangenisstraf, dat aanvaard ik niet. En dan bovenop zijn straf ook nog eens 15 jaar TBS, het maximum, komaan! Om een gewoontemisdadiger aan banden te leggen?”(nvdr: 15 jaar TBS is ter beschikking stelling van de strafuitvoeringsrechtbank betekent dat een veroordeelde nog 15 jaar gevolgd wordt door justitie). Momenteel zit Pierre Serry nog een straf tot 2022 uit voor zijn betrokkenheid in een drugsdossier. "De man is nu al 67 jaar, als hij op dit proces ook nog eens zo’n zware straf krijgt betekent dat voor hem de doodstraf, dan komt hij de gevangenis niet meer levend uit", zegt Vincke.

Druk van Gyselbrecht op Serry was zo groot dat hij niet anders kon Advocaten Pierre Serry

Net als de advocaten van André Gyselbrecht vinden ze dat Serry ook recht heeft op de vrijspraak. "Als de rechtbank aanvaardt dat André Gyselbrecht uit een onweerstaanbare drang handelde dan is dat zeker ook het geval voor Pierre Serry. Want de druk van André Gyselbrecht op hem was zo groot dat hij niet anders kon dan hem helpen bij de organisatie van de moord", besluiten ze.