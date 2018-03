Ken jij het fenomeen Swapfiets?

Voor 17,50 euro per maand, of 15 euro voor studenten krijgen klanten een kwalitatieve fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, werkende verlichting en diefstalverzekering.

Blauwe voorband

Vanaf vandaag kun je de Swapfiets, te herkennen aan de iconische blauwe voorband ook spotten in Leuven. Leuven is een echte fiets- en studentenstad, en is daarom de eerste Belgische stad waar het fietsconcept van start gaat.

"In Leuven mikken we dit jaar op 3 à 4.000 klanten", zegt mede-oprichter Steven Uitentuis aan VRT NWS.

In tegenstelling tot Blue-bike, Villo, Velo of o-Bike hoort een fiets bij één klant en is er geen ritprijs. Als de klant het abonnement opzegt, verdwijnt de fiets uit de stad. Gemeentebesturen hoeven zich dus geen zorgen te maken over zwerffietsen.

In Nederland is Swapfiets zeer populair bij studenten, en lokten ze er naar eigen zeggen al 27.500 klanten mee. Binnen een paar maanden zullen er ook fietsen beschikbaar zijn in Antwerpen, Gent en Luik.