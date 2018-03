Vanavond treedt de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar op in het Sportpaleis. Hij is zowat de meest succesvolle rapper van het moment en een van de meest bekroonde muzikanten van de afgelopen jaren. Voor het concert van vanavond is het Sportpaleis tot de nok uitverkocht. En veel fans trotseerden de kou om als een van de eersten naar binnen te kunnen.