Koerdische topdiplomaat Salih Muslim voorlopig niet uitgeleverd aan Turkije

Op 12 februari, twee dagen voor hij met een Koerdische delegatie Brussel zou bezoeken, had Turkije Salih Muslim toegevoegd aan zijn lijst van meest gezochte terroristen en daarmee de facto 1 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Dat kwam bovenop het aanhoudingsbevel dat Turkije in 2016 tegen hem uitgevaardigd had.

Tien dagen voor zijn arrestatie kon VRT NWS in Brussel nog spreken met Muslim. Daar toonde hij zich toen weinig onder de indruk van die indrukwekkende geldprijs. “Eigenlijk is het zelfs goed nieuws om te weten dat ik een miljoen dollar waard ben”, reageerde hij toen met een kwinkslag.

In dat gesprek beschuldigde Muslim de Turkse staat ervan Koerdische diplomatieke ontmoetingen in het buitenland te willen dwarsbomen.

“Turkije doet dit alleen maar om Europese regeringen onder druk te zetten, door hen ervan te beschuldigen dat ze een terrorist ontvangen. Maar de EU en de VS weten goed genoeg dat we geen terroristen zijn.”

“Ach, dit verandert niets. Onder het regime van Assad werden we al in de gevangenis opgesloten en gefolterd. Nu is het het Turkse regime dat het ons moeilijk probeert te maken.”



Als het aan Turkije ligt, is elke Koerd die opkomt voor de democratie een terrorist Salih Muslim

Als gewezen co-voorzitter van de Syrische Koerdische politieke partij PYD is Muslim een diplomatiek en politiek zwaargewicht. Volgens Turkije is de YPG, de gewapende tak van de PYD die in Syrië belangrijke overwinningen geboekt heeft tegen IS en daarmee een belangrijke partner is van de internationale coalitie tegen IS, een terroristische groepering. Voor de duidelijkheid: onder andere de VS, de EU en de NAVO delen die mening niet.

"Als het aan Turkije ligt, is elke Koerd die opkomt voor democratie een terrorist", stelde Muslim in Brussel nog laconiek.

Turkije beschuldigt Muslim ervan een hand te hebben gehad in een zelfmoordaanslag die in maart 2016 37 levens eiste in de hoofdstad Ankara. Die aanslag werd daags nadien opgeëist door het TAK, een afsplitsing van de terroristische organisatie PKK.

Voorlopig ziet het er dus niet naar uit dat Muslim uitgeleverd zal worden aan Turkije. Daarmee gaat de rechter in tegen de vraag van Turkije om hem over te dragen.