Zwijgen de wapens vandaag (even) in Oost-Ghouta, Syrië? 

1. Hoe ziet dit bestand eruit?

De Russische president Poetin wil dat er vandaag vanaf 8 uur (Belgische tijd) tot en met 13 uur een humanitaire pauze komt bij de gevechten bij Oost-Ghouta. Die pauze zou er elke dag komen, en laat toe dat de gewonden geëvacueerd kunnen worden. Hulporganisaties kunnen dan voedsel leveren. Het is niet duidelijk of de rebellen zich zullen houden aan het bestand.

2. Hoe zal de hulpverlening verlopen?

Het regime van de Syrische president Assad zegt dat het afspraken heeft met de lokale afdeling van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan. Zo zou er een centrale corridor komen, waarlangs de hulp veilig kan worden verdeeld. Voor de evacuatie van vluchtelingen stelt de Syrische Rode Halve Maan bij de humanitaire corridor bussen ter beschikking. Voor gewonden zijn er ziekenwagens opgetrommeld. In de ziekenhuizen in Damascus staan voor hen extra bedden klaar.

3. Maar was er dan al geen bestand in de Veiligheidsraad?

Rusland en het regime wijzen er graag op dat zeker twee van de vier rebellengroepen in Oost-Ghouta terreurgroepen zijn, of nauwe banden met terreurgroepen hebben. Het regime zegt dan weer dat het dagelijks bestookt wordt door de rebellen vanuit Oost-Ghouta.

De Veiligheidsraad stemde twee dagen geleden al in met een staakt-het-vuren. Alleen werd dat op het terrein, in Oost-Ghouta, niet nageleefd. Op vraag van Rusland laat de resolutie immers toe dat er verder gevochten mag worden tegen terreurgroepen.

4. Heeft het bestand een kans op slagen?

Het doel van het regime van president Assad en zijn bondgenoot Rusland is duidelijk: de enclave Oost-Ghouta bij Damascus moet en zal worden heroverd.

Wat we vandaag zien, is vergelijkbaar met de situatie tijdens de laatste weken van het bloedige beleg van de stad Aleppo in 2016. Ook toen was er een chaotische periode met bestanden, pauzes, humanitaire corridors, en konvooien met geëvacueerde burgers. Tegelijk gingen de gevechten en bombardementen wel vaak door, en werden de pauzes gebruikt om te hergroeperen en harder toe te slaan tegen de rebellen nadien. Na verloop van enkele weken zijn het regime en Moskou de bombardementen van Aleppo zwaar beginnen op voeren.

Het argument was toen dat “burgers en niet-strijders genoeg tijd en kansen hebben gehad om te vluchten". "Wie blijft, is een terrorist", klonk het. Uiteindelijk zijn grote delen van Aleppo helemaal platgebombardeerd. Aan het eind hebben de laatste paar honderd strijders een veilige aftocht gekregen en is Aleppo heroverd. Wellicht zullen we dit scenario opnieuw zien bij de strijd om Oost-Ghouta.