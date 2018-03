Schoonzoon en topadviseur van Trump mag uiterst geheime informatie Witte Huis niet meer inkijken

Jared Kushner, echtgenoot van Trumps dochter Ivanka, geldt als een van de belangrijkste adviseurs van president Trump. In die hoedanigheid kreeg Kushner tot nog toe inzage in ultrageheime informatie van het Witte Huis, met name de zogenoemde Daily Brief aan de president, de dagelijkse briefing aan Trump, zijnde een geheim rapport van de inlichtingendiensten.

Die inzage was echter tijdelijk, in afwachting van een volledige doorlichting van Kushner, zoals gebruikelijk is bij nieuwe medewerkers in het Witte Huis. Kushner had maar een tijdelijk inzagerecht gekregen, wegens zijn zakelijke en persoonlijke connecties met Mexico, China de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. "Er werd namelijk gevreesd dat die landen hem zouden willen manipuleren", legt Amerikacorrespondent Björn Soenens uit.



Nu is dus beslist om Kushner en enkele anderen geen enkele inzage meer te geven in die ultrageheime informatie. De advocaat van Kushner heeft de maatregel bevestigd aan Politico. Twee andere, anonieme, bronnen bevestigden het nieuws aan Reuters. Concreet zal Kushner "wel nog geheime informatie mogen inkijken, maar niet meer op top secret niveau", zegt Soenens.