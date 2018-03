Levi Sanders, zoon van ex-presidentskandidaat Bernie Sanders, wil Congreszetel

Levi Sanders (48) wil in het Huis van Afgevaardigden een zetel voor New Hampshire waarop nu de Democraat Carol Shea-Porter zit. Zij werd voor het eerst verkozen in 2006 en nog eens in 2016, maar nu besloot zij zich niet meer herkiesbaar te stellen.



"Meer dan zeventien jaar lang vertegenwoordigde ik de werkende klasse die slaag heeft gekregen van het systeem", zo citeerde de New York Post Sanders jr. "Het is tijd te eisen dat wij een systeem krijgen dat 99 procent vertegenwoordigt en niet de een procent die het nog nooit zo goed heeft gehad."



Zijn vader Bernie Sanders (76) is senator voor de staat Vermont. Als opponent van Clinton in de laatste slag om het Witte Huis profileerde hij zich als een "linkse" kandidaat.



In november zijn er in de VS Congresverkiezingen.