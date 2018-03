Stakingsdag ACOD ontregelt openbare dienstverlening: herlees de liveblog     

De Lijn: "Hinder valt al bij al mee"

Bij De Lijn spreken ze van beperkte hinder in heel Vlaanderen. Toch verschilt het beeld per regio.

Antwerpen:

In de stad rijden 6 op de 10 trams en 4 op de 10 bussen. In de rest van de provincie zijn 7 op de 10 lijnen bediend.

Limburg:

Op de Limburgse streeklijnen is er over de hele provincie lichte hinder: 90 procent van de chauffeurs is momenteel uitgereden. Ook in Hasselt en Sint-Truiden is de hinder beperkt. Het lijkt er wel op dat er minder chauffeurs aan de slag zijn in de Tongeren en Genk.

Wat de belbussen betreft, is er vooral hinder in Bilzen (702-703-704-706), Hoeselt (706), Riemst (703 - 726), Sint-Truiden (734), Heers (734) en Tongeren (736).

Oost-Vlaanderen:

Het openbaar vervoer in de stad Gent is verstoord: alle trams rijden, maar minder frequent dan normaal. Bij de stadsbussen rijden lijnen 6, 8, 17/18 en 38 rijden niet.



Tramlijn 1 rijdt om de 10 minuten, tramlijn 2 en buslijnen 3 en 5 rijden met een frequentie van 15 minuten, tramlijn 4 en buslijn 9 rijden met 20 minuten frequentie. Buslijn 39 rijdt om de 30 minuten.



Ook de stadsnetten van Sint-Niklaas en Aalst ondervinden hinder. Daar is slechts een derde van de chauffeurs uitgereden.



In de regio Gent en in het Waasland rijdt ongeveer 60 procent van de bussen. In de regio Dender en de Vlaamse Ardennen is de impact beperkter: daar is drie vierde momenteel uitgereden.



Vlaams-Brabant:

In Vlaams-Brabant is er enkel lichte hinder in het Pajottenland en het stadsnet van Leuven. Ongeveer een vijfde van de bussen is daar niet uitgereden. In de rest van de provincie verloopt de dienstverlening normaal.

West-Vlaanderen:

In West-Vlaanderen is 9 op 10 van de bussen uitgereden en kunnen we dus spreken van beperkte hinder. Voor de kusttram is die hinder groter: slechts de helft van de chauffeurs is aan de slag.