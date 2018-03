Vieze vakantiehuisjes in Nederland: stof en beestjes, maar ook vuiligheid die je niet met het blote oog ziet

De Consumentenbond onderzocht in 30 Nederlandse vakantieparken telkens 1 huisje en beoordeelde 14 daarvan als "niet schoon genoeg". Het gaat om parken van bekende bedrijven als Hogenboom, CenterParcs, Roompot, Landal en Droomparken.

"Vijf jaar geleden deden we dit onderzoek ook en we wilden weten of de parken hun leven gebeterd hebben", zegt woordvoerder Joyce Donat aan de NOS. "Helaas: de huisjes zijn niet schoner dan toen."

Bij een visuele inspectie met een uv-lamp werden sporen van bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen gevonden. Vooral de muren in de badkamer, keuken en het toilet waren vies. Stalen van de douchevloer, badkuip, wc-bril, wastafelkraan, eettafel, aanrecht en deurklinken werden getest op bacteriën. In 23 huisjes bleek het aantal bacteriën op in ieder geval 1 van die plekken te groot.

Daarnaast werd in de helft van de onderzochte bungalows de E.coli-bacterie aangetroffen. Die bacterie komt van nature voor in darmen van mensen en dieren. Wie ermee in aanraking komt, kan daar in sommige gevallen misselijk van worden of diarree van krijgen.

