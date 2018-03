Nederlandse multinationals halen financiële centra weg uit ons land

Multinationals konden in ons land jarenlang profiteren van de notionele interestaftrek, een regeling waarbij een fictieve rente over het eigen vermogen werd berekend. Die rente was gelijk aan de rente op de tienjarige staatsobligaties én fiscaal aftrekbaar. Maar omdat door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) de rente op deze staatsobligaties heel laag is, leverde de aftrekregeling tegenwoordig bijna niets meer op. Reden voor de grote bedrijven om te vertrekken.

Volgens het Financieel Dagblad stond eind 2011 nog zo'n 26 miljard euro aan vermogen van Nederlandse multinationals in ons land gestald. Soms werden hiervoor nieuwe vennootschappen opgericht, soms gebeurde dat via Belgische dochtervennootschappen. Die financiële coördinatiecentra zijn belangrijk voor multinationals, maar qua jobs gaat het om beperkte aantallen.



Maar nu is dus de omgekeerde beweging aan de gang. Heineken besloot in 2016 om zijn financieringsactiviteiten over te brengen naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Ook chemiebedrijf DSM en technologieconcern Philips haalden de financieringsactiviteiten terug naar Nederland. Andere multinationals, zoals Randstad en Unilever, verplaatsten hun financieringscentrum naar Zwitserland. Wolter Kluwer koos dan weer voor Ierland. Alleen ASML heeft nog een substantieel eigen vermogen in België staan.

Uit onderzoek van De Tijd bleek eerder al dat ook multinationals uit andere landen hun financiering veel minder via België laten lopen. De federale regering heeft recent de vennootschapsbelasting laten zakken. Dat moet een nieuwe fiscale troef zijn voor bedrijven.