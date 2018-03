Oostenrijkse openbare omroep is aanvallen van regeringspartij FPÖ beu en dient een klacht in

Vicekanselier Heinz-Christian Strache van de FPÖ plaatste twee weken geleden een foto van ORF-journalist Armin Wolf op Facebook met de tekst: "Het beste valse nieuws, leugens en propaganda, voor pseudocultuur. Zowel lokaal als internationaal. Er is een plaats waar leugens nieuws worden en dat is de ORF." Strache verwees ook naar de dotatie die de ORF krijgt van de staat.

Ook in Zwitserland

In buurland Zwitserland staat de openbare omroep, de SRF, dit weekend ook in het middelpunt van de belangstelling. De Zwitsers mogen in een referendum laten weten of de openbare omroep volgens hen al dan niet overheidsgeld moet krijgen.

Ook daar zitten uiterst rechtse groeperingen achter het initiatief. Volgens de peilingen hoeft de SRF niets te vrezen: de meeste Zwitsers zouden nog steeds willen betalen voor de openbare omroep.