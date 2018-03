Wat denkt de achterban van Donald Trump over Donald Trump?

Wat verstaan we onder Amerikaanse conservatieven? Een brede waaier van mensen die het niet noodzakelijk over alles eens zijn zoals: nationalisten, sociaal-conservatieven, neo-conservatieven, libertariërs, fiscaal-conservatieven,….

Anti-Trump Conservatieven moeten op hun stappen terugkeren

Shapiro vond Trump geen conservatief en waarschuwde dat Trump, naast onverkiesbaar, geen conservatief was en zeker niet als een conservatief zou regeren. Shapiro, die de slottoespraak gaf op de eerste dag, zei dat hij zich vergist had.

Trump is er alvast in geslaagd om het afgelopen jaar enkele conservatieve supersterren achter zich te krijgen die niks van hem moesten hebben, zoals de 34-jarige Ben Shapiro. Ben Shapiro runt een conservatieve nieuwssite, heeft een radioshow en was vroeger betrokken bij Breitbart. Hij verliet Breitbart in 2016 toen hij vond dat de nieuwssite te veel steun gaf aan Trump tijdens de campagne.

Zoals Shapiro en Levin zijn er nog mensen in de conservatieve beweging, sceptisch tot maanden na de verkiezing maar enorm tevreden met wat de regering van Trump aan het verwezenlijken is. Verschillende keren kon men dan ook van het podium horen dat president Trump misschien geen conservatief is - Trump was jaren lid van de Democratische partij -, maar wel als een conservatief regeert.

Ook Mark Levin, een andere populaire conservatieve talkshow host die met dichtgeknepen neus voor Trump stemde, zit nu volledig op de Trump-train. Ook hij gaf aan dat Trump in sé geen conservatief is, maar de resultaten van het beleid dat hij voert zijn dat wel. Maar Levin ging verder, hij riep expliciet op tot steun voor de president. " Ze (Democraten en mainstream-media) proberen onze president neer te halen, maar het zal over ons lijk zijn" (‘over our dead bodies’).

Neil Gorsuch in het Hooggerechtshof, een historisch goed belastingplan, het beëindigen van het Individual Mandate (verplichting van zich te verzekeren voor gezondheidszorg), deregulering, het verlies van IS en de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem.

Cijfermateriaal

- De conferentie is wel verdeeld over zijn tweetgedrag, velen zijn bezorgd omdat het tot veel afleiding leidt.

- 79% vindt dat de Republikeinen in het Congres meer moeten doen om de president te steunen dan nu het geval is.

- 93% van de aanwezigen vindt dat Trump het goed doet als president, wat beter is dan vorig jaar. Het is sinds Ronald Reagan niet meer zo hoog geweest. Trump is de absolute leider van de conservatieve beweging.

Trump kwam, zag en overwon

Het feestje kon natuurlijk niet compleet zijn zonder the Donald himself, die zoals hij beloofd had vorig jaar, opnieuw afzakte naar het Gaylord Hotel in National Harbor. Zoals één van de veelgebruikte slogans in de Trump-beweging: Promise made, promise kept.

Trump vroeg of iedereen zich herinnerde dat mensen zich afvroegen of hij een conservatief was. Hij antwoordde zelf:

"Ik denk dat ik het nu wel bewezen heb."

Hij somde vooral de verwezenlijkingen van zijn regering op, ‘het meest succesvolle eerste jaar in de geschiedenis van het presidentschap’. Hij liet niet na te sneren naar zijn politieke tegenstanders.