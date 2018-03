In die tijd was het niet abnormaal dat werken onder invloed van de Katholieke Kerk werden gebannen of moesten worden weggemoffeld. Als tegenreactie ontstond zo de Salon des refusés waar de geweigerde werken konden worden aanschouwd. Le Déjeuner sur l’herbe werd legendarisch, hangt vandaag in het gerenommeerde Musée d’Orsay en geldt als één van de belangrijkste werken van de 19de eeuw.

Maar die censuur is niet alleen iets van nu. In 1863 werd Le déjeuner sur l’herbe van Edouard Manet door de Parijse Salon geweigerd wegens te choquerend.

Hoewel niemand er echt zwaar aan tilt, leidt die stille onderdrukking tot grote veranderingen in onze maatschappij. We worden met z’n allen weer preutser.

Censuur is weer hip. Begin deze maand werd er in de Manchester Art Gallery een schilderij verwijderd. Vandaag dragen politieagenten met tatoeages maar beter lange mouwen. Steeds meer krijgt onze samenleving te maken met censuur.

Niet alleen de Kerk deed doorheen de geschiedenis aan censuur. Vrije kunst is altijd een doorn in het oog geweest van extreme regimes. Gretig verboden zowel extreem links als extreem rechts alle kunst die niet in de geest van hun revolutie paste. Erger nog, werd er in de loop der eeuwen en ook recent heel wat kunst op barbaarse wijze vernietigd in naam van het grote ideaal. Schrijvers, kunstenaars en denkers werden toen én vandaag systematisch uit de weg geruimd door ze te vermoorden, in kampen te laten wegkwijnen of ze te verbannen.

De Beeldenstorm, de Kristalnacht, IS en de jacht op Ai Wei Wei zijn maar enkele pijnlijke voorbeelden van hoe de geesten van enkelen de geesten van de anderen willen vernietigen.

Wat extremistische regimes nooit hebben begrepen, is dat vrije en creatieve geesten maar moeilijk in te dammen zijn en censuur zich vroeg of laat zal wreken.

De Salon des Refusés werd immers groter en belangrijker dan de originele Salon en toonde op die manier aan dat de drang naar vrijheid eender welke vorm van onderdrukking vroeg of laat zal overtreffen. Bovendien werd hierdoor duidelijk dat kunst een spel is van actie en tegenreactie. Kunst is een dialoog die tot stand komt uit de tegenstellingen van geesten en zich onvermijdelijk wil en zal uiten.