Opnamebeperking in Heilig Hartziekenhuis in Leuven

Griepepidemie

"De winter is een klassiek drukke periode in het ziekenhuis", vertelt hoofdarts van het Heilig Hartziekenhuis Peter Reynaert. "De griepepidemie bereikte vorige week een piek. Het gaat vooral om grieppatiënten die het minste weerstand hebben zoals de ouderen en jonge kinderen. Hopelijk zal de situatie deze week normaliseren."

Buiten de regio

Daarom kondigt het ziekenhuis een opnamebeperking aan. "Dat betekent dat ambulancevoertuigen van buiten onze regio niet meer worden toegelaten", legt Reynaert uit. "In overleg met de dienst spoedgevallen stellen we de beperking in, die geldt dan voor 24 uur.

Buffer

Het Heilig Hartziekenhuis zorgt voor een buffer voor patiënten die acuut verzorgd moeten worden. "Er zijn altijd enkele bedden vrij voor mensen die dringend verzorging nodig hebben", aldus de hoofdarts.