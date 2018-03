Partij van Abou Jahjah zal ook in Mechelen lijst indienen bij gemeenteraadsverkiezingen

"Be.One", de partij van Dyab Abou Jahjah zal ook in Mechelen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Rudi Nees, ex-Open VLD, zal sterkhouder zijn van de lijst, al wil Jahjah niet bevestigen dat Nees de lijst ook zal trekken. Be.One zal al zeker een lijst indienen in Brussel, Antwerpen en Mechelen. Verder willen ze ook naar de kiezer trekken in verschillende Limburgse steden, al is niet duidelijk waar.