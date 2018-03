Bestand in Oost-Ghouta mislukt, gevechten blijven doorgaan

De humanitaire pauze ging in om 8 uur en had tot 13 uur moeten duren. Maar al na twee uur van relatieve rust kwamen vanmorgen de eerste berichten dat de gevechten doorgingen. Volgens het Russische persbureau Tass namen rebellen de vluchtroute onder vuur met mortiergranaten. Volgens lokale activisten sloegen mortiergranaten in in de steden Doema, Harasta en Misraba. Naar verluidt zouden helikopters bomvaten hebben gedropt. Volgens de hulporganisatie The White Helmets is in Doema daarbij iemand omgekomen. Er is ook sprake van sporadisch artilleriegeschut.

Rusland: "Rebellen bestoken hulpcorridor"

Rusland zegt dat het betreurt dat het bestand mislukt is en wijst de rebellen met de vinger. Zij zouden burgers gegijzeld houden en hen beletten om te vluchten. Ook zouden rebellen een hulpcorridor bestoken.

De Russische generaal Viktor Pankov beschuldigt de rebellen ervan het vuur te hebben geopend op de evacuatieroute voor burgers. "Door de gevechten heeft geen enkele burger Oost-Ghouta kunnen verlaten." Volgens het Kremlin hangt de toekomst van het bestand af van de houding van de rebellen en hun provocaties. Woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland alles in het werken zal stellen om de door de VN-Veiligheidsraad goedgekeurde resolutie uit te voeren.

Brief aan de VN

Rebellen spraken de berichten van Rusland tegen, maar sommige rebellengroepen hebben de VN vandaag een brief geschreven waarin zij beloven de strijders van "een" jihadistengroep uit te wijzen, omdat die de bepalingen van het bestand heeft overtreden.

De brief is afkomstig van milities als Faylaq al-Sham, Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham en "vertegenwoordigers van de civiele maatschappij". Volgens de milities treden Hayat Tahrir al-Sham, Jabhat al-Nusra, al-Qaida "en bondgenoten" het bestand met de voeten. De brief is bestemd voor de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad Mansur al-Otaibi en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. In het schrijven wordt de VN dringend verzocht humanitaire hulp te leveren en voedsel en medicijnen te bezorgen voor de 400.000 inwoners van Oost-Ghouta. Er wordt ook gevraagd om een veilige evacuatie van zieken en gewonden.

1.000 zieken en gewonden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat een lijst rond met meer dan 1.000 zieken en gewonden die geëvacueerd zouden moeten worden, maar is dat in de gegeven omstandigheden onmogelijk.

Normaal gezien moet er morgen een nieuwe poging komen om tussen 8 en 13 uur een bestand tot stand te brengen. Maar het Internationaal Comité van het Rode Kruis zegt intussen dat de voorgestelde vijf uur per dag hoe dan ook veel te kort is om de enclave binnen te gaan met noodhulp.

Humanitaire corridors moeten goed gepland zijn en vooraf duidelijk overeengekomen met alle strijdende partijen, klinkt het in een mededeling.

Onmogelijk om humanitair konvooi tot stand te brengen in vijf uur

"Het is onmogelijk om een humanitair konvooi tot stand te brengen in vijf uur", zegt Robert Mardini van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. "We hebben een lange ervaring met hulp brengen langs de frontlijnen in Syrië. We weten dat het makkelijk een dag kan duren om simpelweg langs checkpoints te geraken, niettegenstaande een akkoord dat door alle partijen is overeengekomen. En dan moet je nog beginnen met de goederen te lossen."