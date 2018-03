Pensioenminister Bacquelaine roept regeringspartners op tot akkoord te komen over zware beroepen

Het voorontwerp over de pensioenhervorming belandde een eerste keer op 22 december op de regeringstafel, na een discussie binnen het Nationaal Pensioencomité. Sindsdien was de tekst voorwerp van discussie op vergaderingen tussen de kabinetten en binnen het kernkabinet.

"Van twee dingen één. Of men engageert zich erg snel en echt voor deze hervorming, met een akkoord van alle regeringspartners. Of sommingen vinden dat het dossier vandaag nog onvoldoende rijp is en dat het voor de volgende legislatuur zal zijn. Ik ben vandaag klaar om vooruitgang te kunnen boeken in het dossier", zei minister Bacquelaine dinsdag op de Franstalige openbare omroep RTBF.