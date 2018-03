Per jaar zijn er ongeveer 6.000 koeien in ons land die ziek worden of zelfs sterven door blikjes die in hun maag terechtkomen. Dat zeggen de Vlaamse veeboeren. De blikjes worden door voorbijgangers in de weide gegooid. Een magneet in de koeienmaag kan een oplossing zijn. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als mensen geen blikjes meer weggooien in de natuur.