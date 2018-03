In dit Italiaanse dorp trekt de economie opnieuw aan door de komst van migranten

In 1953 woonden er nog 756 mensen in Petruro Irpino, in de regio Campanië. Maar de afgelopen jaren liepen het dorp leeg. Het jonge volk trok er weg, op zoek naar werk en een betere toekomst. Op twee generaties is het aantal inwoners meer dan gehalveerd. Maar sinds enkele jaren is het dorp opnieuw lichtjes aan het groeien.

Sinds kort wonen er vijf migrantenfamilies in het dorp. “De meeste van onze inwoners zijn ouder dan 70 jaar, dan ga je nadenken hoe je hier een toekomst kan bieden”, aldus burgemeester Giuseppe Lombardi, “wij proberen dat te doen door migrantenfamilies te verwelkomen.” Door de komst van de migranten trekt de lokale economie opnieuw aan en gaan er ook minder jongeren weg.

Ook voor grote steden?

Petruro Irpino maakt deel uit van een netwerk van kleine Italiaanse dorpen. Samen met Caritas Benevento proberen de dorpen welzijn te generen voor de nieuwkomers, maar ook voor de oudere inwoners van de dorpen. Migranten krijgen er Italiaanse les, maar ook les over burgerzin.

Het systeem werpt zijn vruchten af, maar de organisatie beseft ook dat het model niet haalbaar is in dichtbevolkte steden. “In grote steden is het moeilijk om deze atmosfeer te hebben, maar in Italië zijn er ongeveer 8000 kleine dorpen. Een nationaal plan zoals dit zou helpen om migratie te bekijken als een kans en niet als een probleem”, klinkt het bij Marco Milano van Caritas.

Vandaag zijn de meeste inwoners van Petruro enthousiast over het opvangprogramma, ook al waren er in het begin ook bezorgdheden: “In het begin was er ook angst, maar als je met de mensen praat, komt er snel begrip.” En ook de migranten voelen zich thuis: “Het gaat hier goed, stap voor stap. Ook over 10 jaar zijn we nog in Petruro. Dit is mijn familie.”