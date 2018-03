30 jaar cel geëist voor patiënt die arts doodde

De dader, die bekend is bij het gerecht, was een patiënt van dokter Roelandt. Na de moord nam hij een koffer met kleren die klaarstond en ging hij zich bij zijn advocaat aanmelden. De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al tal van veroordelingen op voor wapens, drugs en slagen.

Nare ervaringen met medische wereld mogelijke verklaring voor moord

Wat zijn motief was, is nog altijd niet duidelijk. Tegen de speurders legde de man verschillende verklaringen af. Een algemene woede ten opzichte van de medische wereld na enkele nare ervaringen met dokters, zou mogelijk aan de basis van de moord kunnen liggen. Uit een psychiatrisch verslag blijkt intussen dat de verdachte toerekeningsvatbaar is.

Iemand in de rug aanvallen is een ongelofelijk laffe daad, het is ondraaglijk te horen dat papa wellicht wist dat hij zou sterven.

De familie van de dokter kwam deze namiddag getuigen op het proces. "Door die vreselijke moord zijn we alles kwijt. We missen hem enorm. Patrik is vermoord, maar waarom,” vraagt Elisabeth Wybo zich af, de 87-jarige schoonmoeder van de huisarts. “Het doet zo’n pijn, het is ondraaglijk, we hopen dat gerechtigheid geschied.”

Ook de oudste dochter van Patrik Roelandt, Sophie, vindt de man een gevaar voor de maatschappij. “Ik ken u niet maar ik heb heel uw dossier gelezen. Ik wist veel maar mocht er niets over vertellen in de pers. Hier kunnen we zien wie je werkelijk bent. Ik hoop, rechters, dat u zich niet laat misleiden door zijn zielig voorkomen en leugens.”

Maar voornamelijk Roelandt's jongste dochter, Stephanie, sprak klare taal tegen de verdachte: “Iemand in de rug aanvallen is een ongelofelijk laffe daad, het is ondraaglijk te horen dat papa wellicht wist dat hij zou sterven. Je wou wraak nemen, wraak neem je tegen iemand die je onrecht heeft aangedaan. Welk onrecht zou mijn papa jou hebben aangedaan? Mijn zoontje is eind 2016 geboren, hij zal zijn opa nooit kennen.”