Rekenhof plaatst kanttekeningen bij "complexe" afslanking provincies

Sinds 1 januari 2018 mogen de Vlaamse provincies in principe geen persoonsgebonden bevoegdheden (denk aan jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn) meer uitoefenen. Die bevoegdheden moesten tegen dan verhuisd zijn naar de lokale besturen of naar Vlaanderen. De provincies houden wel hun grondgebonden bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening en landbouw.

Die afslanking van de provincies was een beslissing van de Vlaamse regering. Het Rekenhof heeft heel die afslankingsoperatie nu onder de loep genomen en komt tot de conclusie dat ze "complex" was. Zo was er bijvoorbeeld "geen uniforme benadering" voor alle provincies en beleidsdomeinen.

Volgens het Rekenhof is de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden naar Vlaanderen doorgaans "goed geregeld", maar zijn er hier en daar wel afwijkende afspraken gemaakt. En over die afwijkingen heeft het Rekenhof opmerkingen.

Zo zijn er instellingen die provinciaal zijn gebleven die toch voornamelijk tot uitsluitend binnen de persoonsgebonden bevoegdheden vallen. Het Rekenhof wijst onder meer op het olympisch zwembad in Brugge, enkele musea, cultuurcentrum De Warande en sport- en cultuurcentrum Dommelhof.

"Van de vier grote musea die Vlaanderen logischerwijze en op basis van de aanvankelijk aangegeven criteria zou overnemen, is dat maar voor één gebeurd. Door het behoud van een aantal instellingen in de beleidsdomeinen cultuur en sport zullen sommige provincies noodgedwongen nog activiteiten in deze materies moeten ontwikkelen, wat niet strookt met de nieuwe omschrijving van de provinciale bevoegdheden", stelt het Rekenhof.