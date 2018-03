Rusland gebruikt veto tegen kritische VN-resolutie voor Iran

In Jemen is sinds 2014 een machtsstrijd aan de gang tussen de internationaal erkende president Abd Rabu Mansour Hadi en de Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. In maart 2015 begonnen Saoedi-Arabië en zijn soennietische bondgenoten bombardementen op Jemen tegen de sjiitische groep, toen die begon op te rukken naar Hadi's zuidelijke machtsbasis in Aden.