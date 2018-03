"Slapeloosheid is een  volksziekte": slaapexpert wikt en weegt uw tips

Vorige week getuigde VRT-eindredactrice Annick Ruyts in "De minuut" bij "Hautekiet" op Radio 1 over de slapeloosheid waaraan ze al drie jaar lijdt. "Ik heb 2 soorten nachten: Ofwel lig ik een paar uur wakker. Dat zijn de goede nachten. Ofwel ga ik om 23 uur slapen en weet ik om 1 uur dat het niets wordt. Dat zijn de witte nachten. Ik heb van alles geprobeerd: yoga, ademhalingsoefeningen, wietolie (zonder THC), Valeriaan, het hele homeopathische gamma,… Gisteren heb ik nog iets nieuws genomen: baat het niet dan schaadt het niet (...)."

Wetenschap Wat gebeurt er in onze hersenen als we slecht slapen? Helpt een kop warme melk ?

De getuigenis ging niet onopgemerkt voorbij. Ruyts en "Hautekiet" kregen de voorbije dagen veel reacties van mensen met insomnia. "Slapeloosheid gaat veel mensen aan. Meer dan 10 procent van de volwassenen, volgens sommige bronnen zelfs 30 procent, lijdt eraan", zegt professor Johan Verbraecken. Hij leidt het Slaapcentrum van het UZ Antwerpen. "Slapeloosheid is een volksprobleem, ik zou het zelfs een volksziekte noemen." Hij reageerde in "Hautekiet" vandaag op verhalen van luisteraars die soms al jaren met insomnia kampen. We zetten er enkele op een rijtje.