Theo Francken, de man van één miljoen stemmen?

Bovendien lag het aantal Vlamingen toen nog een stuk lager. In 1990 (tien jaar na de Europese verkiezingen van Tindemans) zijn er 5,7 miljoen inwoners in Vlaanderen; rond 2010 zijn er al 6,5 miljoen inwoners.

Laten we om te beginnen stilstaan bij de verdienste van Leo Tindemans. In 1979 behaalt CVP'er Tindemans bij de Europese verkiezingen 983.000 voorkeurstemmen. Een ongeëvenaard record.

Goudhaantje opofferen?

Dat weet de N-VA maar al te goed, ook de vorige Europese lijsttrekker is meteen teruggeroepen om minister van Financiën te worden in de federale regering.

Die overwinning zou wellicht resulteren in meer Europese zetels. Wanneer het de bedoeling is om Theo Francken na die verkiezingsoverwinning in het Europees Parlement te laten plaatsnemen, dan heb je als partij misschien wel een electoraal goudhaantje opgeofferd.

De vraag is vooral wat de N-VA wil bereiken met een stemmenkampioen bij de Europese verkiezingen. Het loutere symbool van de "man van één miljoen" is natuurlijk erg belangrijk, en het zou van Francken de absoluut populairste politicus in de moderne tijden maken. Maar wat koop je ervoor?

Vandaag wordt onder andere in De Standaard gespeculeerd of Theo Francken de Europese lijst zou kunnen trekken voor de N-VA, met die doelstelling van ‘één miljoen stemmen’ voor ogen.

Gouden kooi

Het probleem voor de N-VA om de populariteit van Theo Francken te verzilveren, is dat het Belgische kiessysteem gebaseerd is op provinciale kieskringen. Een politicus kan dus alleen stemmen verwerven binnen die kieskring, en dat limiteert vooral populaire politici in hun mogelijkheden.

Vergelijk het met Nederland: daar kunnen de kandidaten stemmen in heel Nederland ronselen, en hun populariteit ook in alle uithoeken uitspelen. Maar in ons land ontbreekt een federale of zelfs een Vlaamse kieskring. Die bestaat alleen bij Europese verkiezingen, vandaar de interesse in dat niveau.

Theo Francken is dus beperkt tot de kieskring Vlaams-Brabant, en dat is ook niet de grootste kieskring van het land. Om te vergelijken: in Antwerpen, dat is de grootste kieskring, worden 24 zetels voor de Kamer verdeeld of 33 voor het Vlaams Parlement. In Vlaams-Brabant zijn er nauwelijks 15 zetels voor de Kamer of 20 voor het Vlaams Parlement.