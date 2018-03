Veel hernieuwbare energie geproduceerd deze winter

In de maand januari van dit jaar is er ruim 766.000 Megawattuur (MWh) aan stroom geproduceerd door onze windmolens. Het gaat dan zowel om de windmolens op zee als op het vasteland. Die 766.000 MWh is een record. Ook december was een goede windmaand, met net geen 700.000 MWh.

De cijfers komen van hoogspanningsbeheerder Elia. Die geeft ook door dat er in de maand februari, die bijna voorbij is, bijna 170.000 MWh aan stroom is geproduceerd uit zon. Op dagbasis was er een zonneproductie van ruim 6.500 MWh, zowat zes keer meer dan in de maand december. Die was dan ook uitzonderlijk somber.

Op deze koude dagen zien we ook een piek in het stroomverbruik, telkens rond 19 uur in de avond. De stroomvraag komt dan net onder of net boven de 13.000 Megawatt. Maar die piek is volgens Elia echter niet zo heel ongebruikelijk in de winter en heeft ook niet altijd met de koude te maken. "Het heeft er ook mee te maken of we allemaal 's avonds op hetzelfde moment het vuur aanzetten om te koken", zegt Kathleen Iwens van Elia. "België is niet zo temperatuurgevoelig", zegt Iwens. In België wordt namelijk niet zozeer met elektriciteit verwarmd. Maar om te koken gebruiken velen wel elektriciteit en dus krijg je een piek rond 19 uur.

Elia verzekert ook dat er geen enkel probleem is om in de vraag naar elektriciteit te voorzien. "Er is voldoende invoer uit het buitenland en ook onze eigen centrales werken zo goed als allemaal. Bovendien is er dus veel stroom uit wind en zon, dus deze koudeprik is voor ons geen probleem."