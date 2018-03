Vergeten Oscarfilms (deel 2): "Good time"

In de tweede aflevering van deze reeks bekijken we de misdaadthriller "Good time" van de gebroeders Safdie, dat zijn twee bijzonder interessante filmmakers uit New York. Ze vertellen het verhaal van twee broers met criminele bedoelingen. De ene zit opgesloten in een psychiatrische instelling en de andere helpt hem te ontsnappen om een bank te gaan overvallen om zichzelf financieel veilig te stellen. Maar niets gaat zoals het moet gaan.

De trip die je als kijker meemaakt is dieptragisch. Je beleeft alles mee door de ogen van het hoofdpersonage, de broer gespeeld door de fantastische acteur Robert Pattinson. We kennen hem uit de Twilight-films maar in deze film zet hij een doorleefde dramatische vertolking neer.

Deze slimme cinema had op zijn minst twee Oscarnominaties moeten krijgen: voor Beste Acteur van Robert Pattinson en voor Beste Score voor de elektronische muziek van Oneothrix Point Never.