Eurocommissaris Vestager heeft standbeeld van middelvinger op haar bureau: "Reminder dat niet iedereen je leuk vindt"

Vestager had een cadeautje bij voor presentator Lieven Van Gils: een zelfgemaakte knuffel-olifantje. "Ik brei heel graag", aldus Vestager. "En ik moet vaak naar vergaderingen. Als ik de vergadering zelf niet moet leiden, dan brei ik om geconcentreerd te kunnen blijven." Vestager heeft op die manier al olifantjes gemaakt in alle kleuren van de regenboog.

De vrouw achter de strenge eurocommissaris

De redactie van Van Gils en Gasten analyseerde verschillende foto's van Vestager in haar kantoor, en zag op de achtergrond heel wat opmerkelijke objecten staan. Een standbeeldje van een opgestoken middelvinger bijvoorbeeld.

"Die heb ik gekregen in Denemarken. Toen ik daar in de regering zat, heb ik enkele hervormingen doorgevoerd waar duidelijk niet iedereen het mee eens was", zegt Vestager over het beeldje. "Ik vond het beeldje goed gemaakt. Ik heb het in mijn kantoor gezet om mezelf eraan te herinneren dat er altijd mensen zullen zijn die je beleid niet steunen."

Een ander opmerkelijk object in haar kantoor is een ladder. "Die staat er omdat ik vind dat elke vrouw die ergens wil geraken haar eigen ladder moet meenemen."