Vijftien doden bij nieuw geweld in de Congolese regio Kasaï

In Congo, in de Kasaï-regio, zijn bij een nieuwe uitbraak van geweld tussen veiligheidstroepen en een militie 15 doden gevallen. Een bevelhebber van de sector Lombelu, in Centraal-Kasaï, André Kapiola, heeft dat gemeld.



Volgens de bevelhebber vielen militieleden van Kamwina Nsapu een legerpatrouille aan in Lombelu. Plaatselijke getuigen spreken dat verhaal tegen en zeggen dat zeker de helft van de doden "gewone burgers" zijn die accidenteel in de vuurlijn terechtkwamen.



In Lombelu bevinden zich diamantmijnen. Maar volgens een plaatselijke bron waren de militieleden van plan wapens en munitie te stelen. De aanval werd afgewend nadat versterkingen ter plaatse kwam.