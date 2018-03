Vodafone en Nokia willen 4G op de maan

Hoe minder energie we verspillen om data door te sturen, hoe meer we over hebben om aan wetenschap te doen

De data worden dus eerst naar de maanlander gestuurd, die veel meer kracht heeft, en van daaruit naar de aarde. “Op die manier kunnen we voor het eerst live-beelden van een missie in hoge definitie doorsturen naar de aarde.”

“Het fantastische aan deze oplossing is dat we veel energie besparen”, zegt ook de CEO van PTScientists, Robert Böhme. “Hoe minder energie we nodig hebben om data te versturen, hoe meer we over hebben om aan wetenschap te doen.” Op termijn zou het 4G-netwerk ook kunnen worden gebruikt tijdens andere ruimtemissies naar de maan.