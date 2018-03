Wandelaars staan plots op menselijke botten in Oostkerke

De menselijke botten lagen dus boven de grond. De wandelaars verwittigden de stad Damme en de stadsdiensten hebben maandag alles verwijderd.

Hoe kan dat?

Er werd op die plek van het kerkhof in Oostkerke een graf bijgezet en de grafsteen moest nog teruggeplaatst worden. Dat was door de weersomstandigheden nog niet gelukt. Het graf was dus open, maar het is de stad Damme niet duidelijk hoe die menselijke resten eruit zijn geraakt. Alles is nu opgekuist en afgedekt.