8 procent minder Belgen met werkloosheidsuitkering tegenover jaar geleden

Onder de 384.427 werkzoekende werkloze Belgen met een werkloosheidsuitkering zijn er 8.226 werklozen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

Zowel bij de min-25-jarigen als de verschillende leeftijdscategoriën tot 59 jaar daalt de vergoede werkloosheid. In de categorie 60-65 jaar is er opnieuw een forse stijging: +47,1 procent of 9.957 personen extra. Dat komt door het optrekken van de leeftijdsgrens van 62 naar 63 jaar voor de vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Ook in 2017 was er zo'n verstrenging (61 naar 62 jaar).

De vergoede werkloosheid daalt in de drie gewesten: -8,9 procent in Wallonië, -7,7 procent in Vlaanderen en -6,4 procent in Brussel. Dat brengt de groep vergoede werklozen respectievelijk op 156.561, 161.244 en 66.622.

Voorts daalt zowel de volledige werkloosheid van korte duur (-1 jaar), de langdurige werkloosheid (+2 jaar) als die in de middengroep. De tijdelijke werkloosheid ging in januari 4,6 procent lager tot 136.096. Voorts zijn er 101.169 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen, van wie 71.255 met bedrijfstoeslag.