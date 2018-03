Zeldzameziektedag: "800.000 Belgen hebben nood aan snellere diagnose en betere zorg"

De ziekte van Hunter, het syndroom van Gilles de la Tourette, ALS, mucoviscidose. Dit zijn enkele van de zeldzame ziekten die misschien bekend in de oren klinken. Maar in totaal bestaan er meer dan 6.000 verschillende zeldzame ziekten. Van de meeste heeft u wellicht nog nooit gehoord.

Naar schatting 6 tot 8 procent van alle Europeanen lijdt aan een van de duizenden verschillende aandoeningen. Voor de Europese Unie zijn dat in totaal ongeveer 30 miljoen patiënten, ofwel 660.000 tot 880.000 mensen in België. Maar exacte cijfers zijn er niet.

Een ziekte is zeldzaam als ze voorkomt bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In 80 procent van de gevallen is de aandoening genetisch bepaald. De helft van de zeldzame ziekten komt voor bij kinderen.