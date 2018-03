"Drink beter Evian dan water uit de Nijl"-uitspraak goed voor zes maanden cel

De populaire Egyptische zangeres Sherine Abdel Wahab (37) heeft een celstraf gekregen van zes maanden omdat ze een opmerking had gemaakt over de vervuiling in de rivier de Nijl. "Je kunt schistosomiasis (infectie met parasitaire wormen, red.) krijgen. Je drinkt beter water van Evian", had Sherine Abdel Wahab gekscherend gezegd tegen een fan tijdens een concert.