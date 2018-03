"Flying doctor" Anthony Caere redt babychimpansee uit handen van stropers

Anthony Caere heeft geen alledaags beroep. Hij patrouilleert met een vliegtuig in het Virunga-park in Congo, op zoek naar stropers. Vorig jaar liet hij bijna het leven in een crash. Zijn vliegtuigje weigerde dienst kort na het opstijgen en hij stortte neer. Na een crowdfunding kon hij een nieuw vliegtuig aanschaffen en dat rendeert duidelijk.



Gisteren kon hij een babychimpansee redden uit de handen van stropers. Hij haalde het aapje aan boord van zijn vliegtuig en zette koers naar een opvangcentrum voor verweesde apen. De chimpansee leek alvast helemaal op zijn gemak te zijn.