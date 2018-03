Minstens vier blauwhelmen gedood in Mali

In Mali zijn minstens vier VN-soldaten gedood, vier andere blauwhelmen raakten zwaargewond bij een explosie van een bermbom. Dat is een geïmproviseerde bom, die langs de weg wordt geplaatst om passerende voertuigen te treffen.



"In het nauw gedreven terroristen hebben hun aanvallen opgedreven, het toont hun vertwijfeling”, verklaarde Minusma-commandant Saleh Annadif. De commandant zei dat de VN-troepen in Mali hun veiligheidssysteem in het centrum van het land al hadden aangescherpt.