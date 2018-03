Oudere man rijdt met auto tegen gevel van bakkerij in Schilde

Het ongeval gebeurde iets na de middag in de Dorpsstraat in Schilde. De oudere man had een vervangwagen, hij was dus niet vertrouwd met het voertuig. Na de botsing verklaarde hij dat het gaspedaal en de rem volgens hem te dicht bij elkaar stonden. Daardoor duwde hij per ongeluk het gaspedaal fors in toen hij wilde remmen. De man bleef ongedeerd.

De gevel van de bakkerij raakte zwaar beschadigd en er is ook heel wat schade in de woonkamer van het huis. Er was gelukkig niemand aanwezig. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en om de stabiliteit van de woning te checken. Het gebouw moest niet gestut worden.