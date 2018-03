Prins Laurent wil zich publiekelijk verdedigen in het Parlement, fractievoorzitters stellen beslissing met week uit

Prins Laurent wil zich via zijn advocaat verdedigen in het Parlement tegen het voorstel van de regering om een deel van zijn dotatie in te trekken als sanctie voor zijn aanwezigheid op een viering rond de verjaardag van het Chinese leger zonder dat de prins daarvoor de toestemming had.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke probeert al enige tijd de kwestie te organiseren. Er werd gedacht aan een schriftelijke procedure of een Kamercommissie achter gesloten deuren. Maar volgens de Franstalige krant Le Soir heeft meester Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, geantwoord dat hij een open debat wil.

"De openbaarheid van hoorzittingen is een grondwettelijk beginsel", citeert Le Soir meester Arnauts. "En aangezien dit een speciale kwestie is, mag men ons dat principe niet ontnemen. Een schriftelijke en geheime procedure lijkt ons niet adequaat." Eerder had advocaat Laurent Arnauts al laten weten dat hij er "geen show" van wil maken. "Het zal een sereen juridisch debat worden."

De kwestie stond vandaag op de agenda van de Conferentie van de Fractievoorzitters, maar dat is nu uitgesteld naar volgende week.