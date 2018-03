Ahold Delhaize kondigt nieuwe strategie aan voor Delhaize België

"Er wordt volop aan gewerkt (aan de nieuwe strategie, red.). Meer details volgen later", aldus een woordvoerder. Topprioriteit voor Ahold Delhaize in ons land is de stabilisering van het marktaandeel en het opkrikken van de rendabiliteit, klinkt het. De nieuwe strategie zou nog in de eerste jaarhelft worden bekendgemaakt.

Delhaize België is het zwakke broertje binnen de groep. De omzet in ons land kon in de laatste drie maanden van het jaar worden gestabiliseerd, op 1,3 miljard euro. Over het hele jaar bedroeg de omzet van Delhaize België 4,9 miljard euro. De operationele winst bedroeg 13 miljoen euro in het vierde kwartaal: 56 procent minder dan een jaar eerder. Over het hele jaar was dat 110 miljoen euro, een daling met 9 procent.

"Uitdagend", omschreef financieel topman Jeff Carr situatie in ons land tijdens een toelichting voor analisten, tegelijk zag hij ook het begin van "positieve" signalen.

In een analistentoelichting erkent CEO Dick Boer dat Delhaize België het niet makkelijk heeft, zeker in de eigen winkels. Dat was ook in het vierde kwartaal zo, aldus de topman. Hij bevestigt dat er een nieuwe strategie aankomt. Topman Boer sprak zijn groot vertrouwen uit in het nieuwe management in België en de nieuwe CEO Xavier Piesvaux.

De marges in België staan onder druk bij Delhaize, onder meer als gevolg van de promoties die de supermarkt voert. Supermarkten in ons land voeren een verwoede strijd om de consument.