Air Belgium ontvangt eerste vliegtuig

Het nieuwe toestel, een Airbus 340 met registratie OO-ABA zal vanavond landen op Brussels Airport tussen 18h en 19h. Het toestel zal later verhuizen naar Charleroi, van waaruit Air Belgium langeafstandsvluchten gaat uitvoeren naar voornamelijk Azië.

De komende weken zal het toestel startklaar gemaakt worden. Het zal beschilderd worden in de kleuren van Air Belgium en het zal technisch helemaal nagekeken en klaargemaakt worden voor een eerste vlucht.

Als alles goed gaat, wordt nu ook de vlieglicentie snel afgeleverd. De maatschappij wacht daar al maanden op, maar kreeg nog geen vergunning, omdat er geen vliegtuig was ingeschreven. Nu is dat dus wel het geval en dus is de maatschappij optimistisch dat ze snel kan starten met de ticketverkoop voor een eerste vlucht richting Hongkong eind maart.

En daarmee is er alweer een nieuwe stap gezet richting de lancering van de nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij.